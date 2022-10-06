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    В Приморском районе достроили детский сад на 140 детей.

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    Шестой по счету детский сад введен в эксплуатацию в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе, сообщили в пресс-службе Setl Group.

    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group
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    Садик примерно на 140 детей — 6 групп от самых маленьких до тех, кто готовится к поступлению в школу. В здании есть бассейн площадью 6 на 3 метра, музыкальный и физкультурный залы, кабинет для кружков. Во дворе 6 игровых площадок для игр и спорта, с теневыми навесами и современным оборудованием. Можно будет делать зарядку на свежем воздухе.

    Фасады здания оформлены штукатуркой пастельных тонов: белого, пудрово-зеленого и серого, а отдельные архитектурные объемы и окна выделены контрастным солнечно-желтым цветом.

    Застройщик также приобрел часть оборудования: шкафы для сушки одежды, гимнастические стенки для физкультурного зала, стиральные и сушильные машины. Для кухни холдинг закупил холодильные камеры, электрические плиты и самые необходимые приборы: овощерезку, мясорубку, картофелечистку и даже настольный котлетный автомат.

    Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group

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