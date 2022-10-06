Петербургу вернули Герцогский переулок. Почему он так назван, можно только догадываться

В Петербурге появился новый-старый переулок. Части одной из улиц в Московском районе города вернули название, которое у нее было в начале XX века.



Часть Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова теперь, в соответствии с решением Топонимической комиссии, будет называться Герцогским переулком. Соответствующее постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает 6 октября пресс-служба Смольного.