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    Zivert приглашает петербуржцев на большой сольный концерт

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    Певица Zivert (Юлия Зиверт) резко ворвалась в наше медиапространство в 2018 году, когда ее хит Life разошелся по плейлистам меломанов. С тех пор Zivert всегда была где-то на слуху, исполняя чувственные танцевальные поп-песни. Своеобразным промежуточным итогом творческого расцвета исполнительницы станет концерт в Ледовом дворце 9 октября (12+).

    Фото: vk.com/zivert_public
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    За последние годы Zivert успела написать не только множество сольных композиций, но и фитануть с Бастой, Максом Барских, рэпером Мотом и даже фрешменами отечественного рока группой «Три дня дождя».

    Поклонники помнят Zivert разной — если в своем дебютном клипе на песню «Чак» перед нами была девчонка-хулиганка, то теперь на сцену выходит элегантная девушка, которая метит в одну из самых заметных звезд актуальной сцены. Узнать, как Zivert будет чувствовать себя на действительно большой сцене, Петербург сможет совсем скоро.

    Ожидаются ли звездные гости на грядущем концерте — не уточняется, но даже если нет, не страшно — зал хором споет и про эффект бабочки, и о том, что по барабану, когда все не по плану, и т. д.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/zivert_public

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