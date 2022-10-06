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    Суд в Сестрорецке оштрафовал местного жителя, который прострелил себе руку под градусом

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    Сестрорецкий районный суд оштрафовал Вадима Фролова, признанного виновным в хулиганстве. Год назад он повздорил с пасынком, пошел на него с ружьем, но в итоге сам себе прострелил руку. Подробности 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Вечером 16 ноября 2021 года пьяный Фролов, находясь в дверном проеме квартиры, выстрелил в сторону пасынка из охотничьего ружья. На суде мужчина вину признал и объяснил, что юноша пытался отобрать у него ружье. В ходе процесса стало известно, что Фролов обвинил потерпевшего в краже велосипедов, когда мальчик пристегивал свой велосипед к дереву у парадной. Подросток подошел к отчиму поговорить, тот встретил его с ружьем. Завязался спор, борьба перешла в партер, в неразберихе Фролов прострелил себе руку.

    Суд назначил Фролову наказание в виде полумиллионного штрафа. С учетом СИЗО сумма снизилась до 50 тысяч рублей.

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