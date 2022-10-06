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    Из России экстрадировали иностранца, в котором видят продавца «запретного». Его искал Интерпол

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    В пункте пропуска из Ивангорода в эстонский город Нарву в четверг экстрадировали гражданина Эстонии Павла Тарассова. Мужчина находился в международном розыске из-за обвинений в незаконном обороте наркотиков.

    Речь идёт о психостимуляторах, которые фигурант дела вместе с соучастниками ввозил на территорию прибалтийской страны для продажи. Об этом 6 октября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарассов, за 2019 год доставила в прибалтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тыс. евро», — говорится на сайте ведомства.

    Уточняется, что он попытался скрыться от правосудия. За счёт взаимной работы НЦБ Интерпола МВД РФ и правоохранителей Эстонии в мае 2022 года его удалось задержать в Москве. Генпрокуратура России удовлетворила запрос об экстрадиции, и сегодня его передали эстонским полицейским.

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