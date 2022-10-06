«Пневмослон» представит Петербургу свой новый альбом с непечатным названием

Сайд-проект Нейромонаха Феофана «Пневмослон» уже давно живет и здравствует, обрастая новыми поклонниками. Недавно коллектив выпустил новый альбом «В душе не [представляю]», где все так же много мата, шумных гитар и духовых инструментов. Презентация релиза в Петербурге состоится 8 октября в клубе Sound (18+).
«В душе не [представляю]» — это все та же злая сатира, описывающая простые бытовые проблемы — неурядицы в отношениях, лишний вес, нелюбимую работу, глупых друзей и так далее. Едва ли в творческом плане «Пневмослон» сделал какой-то шаг вперед, однако это все еще отличный саундтрек для слэма на концертах. Большего от панк-рокеров, в общем-то, и не требуется.
Кроме новинок на концерте прозвучат и уже проверенные временем композиции — например, та, где некоего Серегу посылают далеко и надолго, та, где лирические герои машут детородными органами в состоянии алкогольного опьянения, та, где героине дарят трусы с «Алиэкспресса», и многие другие. Всех, кого подобный репертуар способен вогнать в эйфорию, ждут на танцполе.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»