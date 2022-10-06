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    Фонд «Дети-бабочки» дал «редким» мамам возможность поверить в себя

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    Благотворительный фонд «Дети-бабочки», оказывающий помощь детям с редкими генетическими заболеваниями кожи, летом запустил масштабный проект «Редкие женщины». Он направлен на оказание социальной и психологической помощи мамам, воспитывающим особых малышей. С октября женщины могут получить ещё и востребованную на рынке труда профессию.

    «С появлением в семье особенного ребёнка женщина сосредоточивает всё внимание на здоровье и развитии малыша, забывая о собственных желаниях и планах. Со временем это приводит к выгоранию и социальной изоляции. Проект «Редкие женщины» создан с целью дать «редким» мамам стимул и ресурс для полноценной социальной самореализации», — говорят в фонде «Дети-бабочки».

    Специалисты отмечают, что проект «Редкие женщины» затрагивает общественно значимую и одновременно табуированную тему. В последнее время, во многом благодаря усилиям НКО, дети с ограниченными возможностями здоровья стали более заметными обществу. Их присутствие в социуме становится нормой, их проблемы обсуждаются в публичном поле. Но по-прежнему мало что делается для их мам — женщин, самоотверженно заботящихся о таких детях. В фонде решили исправить эту ситуацию.

    За пару месяцев работы проекта специалисты благотворительного фонда провели больше 180 психологических консультаций и более 100 коучинговых сессий. А с октября начался новый этап проекта — с женщинами будут заниматься эксперты по профориентации и карьерному консультированию. «Редкие» мамы теперь с помощью специалистов смогут выявить профессиональные предрасположенности, научиться составить актуальное резюме, потренироваться в прохождении собеседования, а также пройти обучение по программе дополнительного образования по пяти востребованным специальностям в одном из лучших вузов страны.

    Всего проект «Редкие женщины» включает шесть практических программ помощи.

    «Мы верим, что психологический комфорт мамы напрямую влияет на психосоматическое состояние ребенка. Счастлива мама — счастлив ребенок. Нам важно поддержать наших «редких женщин»: дать им инструменты самопомощи, вернуть веру в себя, в том числе и в профессиональном смысле. Я уверена, что самореализация так же важна для женщины, как и здоровье ребенка», — говорит Алёна Куратова, руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки».

    Благотворительный фонд «Дети-бабочки» оказывает системную поддержку больным генными дерматозами: буллезным эпидермолизом и ихтиозом. Фонд курирует более 2 500 пациентов на территории РФ и стран СНГ, проводит просветительскую работу в медицинском сообществе, а также создал и реализует 16 программ помощи: медицинской, адресной, юридической, психологической, информационной.

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