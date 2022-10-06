Витебский проспект сузят до середины ноября, на Приморском шоссе закроют разворотную петлю

Ремонт дороги и работы на коммуникациях с 8 октября ограничат движение транспорта в шести районах Петербурга. Водителей потеснят в Московском, Приморском, Адмиралтейском, Калининском, Колпинском и Красносельском районах, предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 8 октября начинается ремонт дорожного покрытия на Витебском проспекте. До 16 декабря будут приводить в порядок участок от Заставской улицы до улицы Орджоникидзе. Пока что вводятся ограничения на отрезке от Заставской улицы до Благодатной улицы, включая перекрестки, они будут действовать до 18 ноября.
Продолжается ремонт дороги на Приморском шоссе. С 8 по 9 октября будет закрыт проезд по разворотному кольцу под путепроводом в Лисьем Носу.
С 8 по 10 октября и с 15 по 16 октября на четной стороне Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Бронницкой улицы будут прокладывать теплосеть. В связи с этим с 8 по 9 октября закрывается движение на участке от Московского проспекта до Батайского переулка. Объезд предусмотрен по Батайскому переулку, Дойникову переулку, набережной Обводного канала, Московскому проспекту, Малодетскосельскому и Клинскому проспектам.
В Калининском районе для строительства газопровода с 8 по 9 октября ограничат проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до улицы Ватутина.
А на Литовской улице ремонтируют асфальт от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта. С 8 по 10 октября там перекроют движение в направлении от улицы Грибалёвой до Чугунной улицы, а до 13 октября ограничат проезд по улице Грибалёвой от Новолитовской улицы до Литовской улицы.
В Колпино с 8 по 9 октября для прокладки инженерных сетей у дома 13 по Тверской улице закроют сквозной проезд транспорта по Тверской улице от Тосненского переулка до набережной Комсомольского канала. Объехать можно будет по Октябрьской улице, улицам Тазаева и Ремизова, Красной улице и набережной Комсомольского канала.
В Красном Селе в связи со строительством газопровода на Авиационной улице в садоводстве «Северная верфь», которое продлится до 16 января 2023 года, с 8 октября по 4 ноября перероют движение по Авиационной улице от 1-й линии до Зеленой улицы, включая перекресток с 1-й линией.
Также ограничений из-за прокладки газопровода добавят в Сергиево. С 8 по 15 октября там закроют проезд по 4-й линии у Российского бульвара в муниципальном округе «Константиновское».