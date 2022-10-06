Витебский проспект сузят до середины ноября, на Приморском шоссе закроют разворотную петлю

Ремонт дороги и работы на коммуникациях с 8 октября ограничат движение транспорта в шести районах Петербурга. Водителей потеснят в Московском, Приморском, Адмиралтейском, Калининском, Колпинском и Красносельском районах, предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 8 октября начинается ремонт дорожного покрытия на Витебском проспекте. До 16 декабря будут приводить в порядок участок от Заставской улицы до улицы Орджоникидзе. Пока что вводятся ограничения на отрезке от Заставской улицы до Благодатной улицы, включая перекрестки, они будут действовать до 18 ноября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Продолжается ремонт дороги на Приморском шоссе. С 8 по 9 октября будет закрыт проезд по разворотному кольцу под путепроводом в Лисьем Носу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 8 по 10 октября и с 15 по 16 октября на четной стороне Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Бронницкой улицы будут прокладывать теплосеть. В связи с этим с 8 по 9 октября закрывается движение на участке от Московского проспекта до Батайского переулка. Объезд предусмотрен по Батайскому переулку, Дойникову переулку, набережной Обводного канала, Московскому проспекту, Малодетскосельскому и Клинскому проспектам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Калининском районе для строительства газопровода с 8 по 9 октября ограничат проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до улицы Ватутина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А на Литовской улице ремонтируют асфальт от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта. С 8 по 10 октября там перекроют движение в направлении от улицы Грибалёвой до Чугунной улицы, а до 13 октября ограничат проезд по улице Грибалёвой от Новолитовской улицы до Литовской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Колпино с 8 по 9 октября для прокладки инженерных сетей у дома 13 по Тверской улице закроют сквозной проезд транспорта по Тверской улице от Тосненского переулка до набережной Комсомольского канала. Объехать можно будет по Октябрьской улице, улицам Тазаева и Ремизова, Красной улице и набережной Комсомольского канала.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Красном Селе в связи со строительством газопровода на Авиационной улице в садоводстве «Северная верфь», которое продлится до 16 января 2023 года, с 8 октября по 4 ноября перероют движение по Авиационной улице от 1-й линии до Зеленой улицы, включая перекресток с 1-й линией.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Также ограничений из-за прокладки газопровода добавят в Сергиево. С 8 по 15 октября там закроют проезд по 4-й линии у Российского бульвара в муниципальном округе «Константиновское».

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



