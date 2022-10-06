«Время, когда мы все мобилизуемся». Тему спецоперации затронут в телешоу «Ледниковый период»

В новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» будет затронута тема спецоперации на Украине. Об этом 6 октября заявил продюсер Илья Авербух.



По словам Авербуха, конкретных номеров на данную тему не будет, однако ее «затронут». «Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему», — пояснил он (цитата по РИА Новости).



Продюсер считает, что в сложное время — «когда мы все мобилизуемся» — такие шоу являются не только развлекательными, но и объединяющими. «Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», — добавил он.

