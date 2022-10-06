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    «Время, когда мы все мобилизуемся». Тему спецоперации затронут в телешоу «Ледниковый период»

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    В новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» будет затронута тема спецоперации на Украине. Об этом 6 октября заявил продюсер Илья Авербух.

    По словам Авербуха, конкретных номеров на данную тему не будет, однако ее «затронут». «Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему», — пояснил он (цитата по РИА Новости).

    Продюсер считает, что в сложное время — «когда мы все мобилизуемся» — такие шоу являются не только развлекательными, но и объединяющими. «Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», — добавил он.

    Съемки нового сезона «Ледникового периода» стартовали в четверг. Как пишет Sport24, в шоу примут участие Евгения Медведева и Даня Милохин, Марат Башаров, Елизавета Арзамасова, Регина Тодоренко, Никита Кацалапов и другие звезды и спортсмены.

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