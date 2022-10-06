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    Квартирный вопрос решен. Как петербуржец заставил российскую казну похудеть

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    Петербуржец отсудил у Минфина компенсацию за квартиру, которой его лишили, потому что продавец был признан недееспособным. У представителя продавца денег и имущества не оказалось.

    Квартирную историю 6 октября рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В 2015 году Виктор купил квартиру у мужчины, представителем которого в сделке был, судя по всему, его родственник. Через два года продавца признали недееспособным, а договор — недействительным. Право на квартиру перешло к продавцу, а с его представителя взыскали стоимость жилья в пользу покупателя. Однако ни денег, ни недвижимости, ни машины у того не оказалось, поэтому производство прекратили и денег Виктор не получил.

    Согласно законам, Виктор имел право на выплату компенсации из казны РФ. Так Петроградский райсуд и постановил — причем Виктор получил не сумму, уплаченную им за квартиру (2,8 миллиона рублей), а ее кадастровую стоимость на 2018 год (3,7 миллиона рублей), а также примерно 27 тысяч за госпошлину и 5 тысяч за юридические услуги.

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