Квартирный вопрос решен. Как петербуржец заставил российскую казну похудеть

Петербуржец отсудил у Минфина компенсацию за квартиру, которой его лишили, потому что продавец был признан недееспособным. У представителя продавца денег и имущества не оказалось.



Квартирную историю 6 октября рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В 2015 году Виктор купил квартиру у мужчины, представителем которого в сделке был, судя по всему, его родственник. Через два года продавца признали недееспособным, а договор — недействительным. Право на квартиру перешло к продавцу, а с его представителя взыскали стоимость жилья в пользу покупателя. Однако ни денег, ни недвижимости, ни машины у того не оказалось, поэтому производство прекратили и денег Виктор не получил.

