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    Ленинградский зоопарк созывает манульих фанатов. Для вас – фотосессия пушистого и гордого

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    В дождливый четверг Ленинградский зоопарк приготовил любителям манулов подарок. Специальную фотоподборку 6 октября публикует пресс-служба зверинца.

    «Мы знаем, что большое количество наших подписчиков любит манулов. Действительно, сложно устоять перед этими очаровательными хищниками!» – отмечают в зоопарке.

    На снимках манул выглядит почти робко – он осторожно крадется по ветвям и выглядывает из-за листвы. Впрочем, уверены, это лишь напускное.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как обедает московский манул Тимофей, перед этим легко выполняя квест по поиску еды.

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