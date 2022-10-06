Ленинградский зоопарк созывает манульих фанатов. Для вас – фотосессия пушистого и гордого

В дождливый четверг Ленинградский зоопарк приготовил любителям манулов подарок. Специальную фотоподборку 6 октября публикует пресс-служба зверинца.
«Мы знаем, что большое количество наших подписчиков любит манулов. Действительно, сложно устоять перед этими очаровательными хищниками!» – отмечают в зоопарке.
На снимках манул выглядит почти робко – он осторожно крадется по ветвям и выглядывает из-за листвы. Впрочем, уверены, это лишь напускное.
Ранее «Фонтанка» показывала, как обедает московский манул Тимофей, перед этим легко выполняя квест по поиску еды.