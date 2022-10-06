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    Болельщик напал на баскетбольного судью в петербургской любительской лиге

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    Баскетбольный матч двух любительских команд в Петербурге БК «Honka» и БК «ЛЭТИ» завершился призывом к судье выйти и поговорить в формате «один на один». До открытого мордобоя не дошло, но руку разочарованного результатом болельщика рефери все-таки на своем лице ощутил.

    НБЛ (Невская Баскетбольная Лига)

    Ситуация произошла 1 октября. Команда «Honka» проиграла с обидным счетом 44:66. Игроки уступившего коллектива после финального свистка явно были недовольны некоторыми решениями судьи Андрея Бушуева. Свое недовольство они выражали в словесной форме, однако рядом с ними был их болельщик в черной кожаной куртке, который был настроен более агрессивно. Сначала он неудачно попытался ударить судью мячом. Потом призвал выйти и поговорить «один на один». Коллеги рефери встали на пути у разъяренного фаната, но тот сумел дотянулся рукой и толкнул Бушуева в голову.

    По итогам ситуации организаторы Невской баскетбольной лиги, в рамках которой проходил матч, 6 октября приняли решение отстранить двух игроков команды «Honka» Егора Саковича и Илью Зинченко от матчей до вынесения решения Федерацией баскетбола Петербурга, а также оштрафовать спортивный коллектив на сумму 15 000 рублей. Кроме того, «Honka» получила условную дисквалификацию.

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