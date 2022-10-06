От Фигаро до героев Пелевина: певцов со всей России наградят «оперным «Оскаром» на сцене Мариинского

VII национальная премия «Онегин» в 2022 году впервые будет вручаться на исторической сцене Мариинского театра. Торжественная церемония, в которой примет участие ее президент — народная артистка России Хибла Герзмава, состоится 20 ноября.
В концерте, помимо главы премии, выступят Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и другие звезды оперы, также в зале ожидаются почетные гости.
Событие будет особенно важно для тех, кто занимается развитием оперы в регионах, а Петербург услышит о самых интересных спектаклях из разных городов: оперы ставят в России не только широко известные, вроде «Свадьбы Фигаро», но и, например, по повести Пелевина «Любовь к трем цукербринам», с использованием технологии дополненной реальности. В этом году на премию поступило 103 заявки — как от государственных театров, так и от независимых театральных компаний и оперных лабораторий.
Награды будет присуждать жюри в номинациях «Дебют», «Мастер сцены», «Состав», «Событие», «Роль второго плана», «Гость» — лауреаты премии получат бронзовые статуэтки Евгения Онегина. Также дипломами отметят лучших по внеконкурсным номинациям — «Легенда», «Концертмейстер/Коуч», «Душа оперы», «Музыкальный руководитель» и другим. В частности, впервые на премии будет детская номинация. Ведущей церемонии станет Сати Спивакова.
Публика также сможет повлиять на исход — по итогам зрительского голосования на сайте премии будет вручен приз «Фаворит».
Премия «Онегин» присуждается с 2016 года. В ее экспертный совет и жюри входят музыкальные критики, историки оперы, педагоги, известные исполнители и дирижеры.