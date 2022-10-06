От Фигаро до героев Пелевина: певцов со всей России наградят «оперным «Оскаром» на сцене Мариинского

VII национальная премия «Онегин» в 2022 году впервые будет вручаться на исторической сцене Мариинского театра. Торжественная церемония, в которой примет участие ее президент — народная артистка России Хибла Герзмава, состоится 20 ноября.



В концерте, помимо главы премии, выступят Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Сергей Романовский, Дмитрий Ульянов и другие звезды оперы, также в зале ожидаются почетные гости.

