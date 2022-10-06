Спасательная операция превратилась в хаос. Американка вызвала полицию из-за индейки

В американском штате Огайо полиция прибыла в дом, чтобы спасти перепуганную хозяйку. Как оказалось, причиной переполоха стала дикая индейка, пробравшаяся в комнату. Об этом 5 октября сообщило Yahoo.
Инцидент произошёл 3 октября в городе Майами. Прибыв на место, полицейские смогли накинуть на птицу сеть. Но она вырвалась, разбила окно и улетела на свободу.
Видео передаёт весь хаос «спасательной операции». Слышно голос хозяйки: «О боже мой. Я записываю на всякий случай, если это понадобится нам для нашей домашней страховки. <...> Окно разбилось, она вылетела через окно. Эта бедная индейка. О! Я чувствую себя так плохо из-за этого. Мне так стыдно за это. Вероятно, она ранена».