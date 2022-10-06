Заплати налоги и воюй спокойно. ФНС разъяснила призванным россиянам, как отдать финансовый долг родине

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Федеральная налоговая служба выпустила разъяснения о порядке уплаты налогов во время частичной мобилизации. Что делать призванным из запаса физлицам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП), говорится в письме в территориальные органы за подписью замглавы службы Андрея Бударина. «Фонтанка» публикует ключевые моменты.

Если меня мобилизовали, положено ли мне освобождение от уплаты налогов?



Как следует из разъяснений, с призванных граждан не снимается обязанность вовремя уплатить налоги, а для предпринимателей — страховые взносы за работников, также они должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Однако не обязательно делать это лично. За мобилизованного это могут сделать другие люди.



Какие налоги должен заплатить мобилизованные гражданин?

ФНС начисляет физлицам к самостоятельной уплате только имущественные налоги (транспортный, земельный, налог на имущество). Льготы по первым двум для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. При этом, как следует из разъяснений, военнослужащие освобождены от уплаты налога на имущество. Льгота предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида (квартира или комната; жилой дом; гараж или машино-место и т.д.), если он не используется для предпринимательской деятельности.



Как может заплатить налоги мобилизованный гражданин?

Требования приходят в личный кабинет налогоплательщика или по почте. Совершить оплату можно через «Личный кабинет», если у мобилизованного есть доступ в интернет, а также через банк, кассу местной администрации, почту или МФЦ.

Кроме того, за мобилизованного эти налоги могут оплатить, например, родственники или друзья. Для этого им нужно знать ИНН мобилизованного и осуществить платеж «за третьих лиц» через сайт ФНС.

Если у гражданина есть обязанность самостоятельно заплатить НДФЛ (например, при получении дохода с продажи недвижимости, от выигрыша, вознаграждения) и ему нужно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, то такую декларацию может заполнить за него уполномоченное лицо. Для этого понадобится нотариально заверенная доверенность или приравненная к таковой. Например, ее можно оформить через командира воинского подразделения.



Мне положен налоговый вычет, а меня мобилизовали. Как его оформить?



Схема та же — предварительно оформить доверенность через командира воинского подразделения на подачу заявлений о возврате и направить ее уполномоченному лицу по почте. Уполномоченный родственник, друг и т.д. должен обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате лично, прописав в соответствующем поле действие по доверенности. При этом денежные средства будут возвращены на счет мобилизованного.

Как может заплатить налоги мобилизованный самозанятый?



ФНС рекомендует в разделе «Платежи» приложения «Мой налог» настроить автоплатеж. При этом налог будет списан с карты автоматически. Кроме того, можно уполномочить кредитную организацию на оплату налога, предоставив ей соответствующие права в том же приложении (перечень кредитных организаций доступен в разделе «Партнеры», а также на сайте npd.nalog.ru/credit-orgs/)

Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и госпошлин» на сайте ФНС России, выбрав опцию «уплата за третье лицо».



Нужно ли мобилизованному гражданину сниматься с учета как самозанятому?

Это делать необязательно. Если у него отсутствует доход, то налог начисляться не будет.

Как может заплатить налоги мобилизованный ИП? Что делать, если ФНС начислила долг?

За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, форму 6-НДФЛ может представить уполномоченный представитель по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части). Уполномоченное лицо также может провести сверку с налоговой. В случае несогласия с суммой долга, такой человек может оформить обращение в ведомство.



Можно ли сохранить статус ИП, если меня мобилизовали?

ФНС не дает на этот счет разъяснений. Однако, как следует из пояснительной записки к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», действующее регулирование запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Таким образом, после призыва на службу по мобилизации ИП не может одновременно находиться в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. Но автоматически аннулировать свое положение коммерсанта нельзя, как и временно приостановить его, — законодательство не предусматривает таких возможностей. Значит, призванному придется подавать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП. А если человек не успеет этого сделать, то он нарушит закон, запрещающий военнослужащему вести коммерческую деятельность. Парламентарии предложили скорректировать этот подход и снять запрет для граждан, которые до начала службы находились в статусе ИП, заниматься предпринимательской деятельностью.

Как исчислить страховые взносы за период мобилизации? Как представить расчет по страховым взносам за работников?



Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

Расчет по страховым взносам можно предоставить через представителя по нотариально заверенной доверенности или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

Что делать, если гражданин не успел рассчитаться с долгами до мобилизации?

Арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ. В этом случае суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.

Если в отношении мобилизованного уже ведется дело о банкротстве, оно также может быть приостановлено. В этом случае суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу, однако приостановление производства по делу не является препятствием для вынесения иных определений.



Что делать, если мобилизованный является кредитором в деле о банкротстве?

Денежные средства не пропадут, обещает ФНС. Если причитающиеся деньги невозможно ему перечислить, в том числе если кредитор мобилизован, то конкурсный управляющий вносит их на депозит нотариуса. Кроме того, мобилизованный гражданин может доверить ведение дел представителю. Это может быть как профессиональный юрист, так и любой родственник, близкий человек и т.д. Высшее юридическое образование для представителя в деле о банкротстве не требуется.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

