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    В молоке, которое продаётся в «Ленте», «Магните» и «Ашане», нашли кишечную палочку

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    Роскачество завершило второй этап всероссийского исследования пастеризованного молока, которое продаётся в магазинах. Исследовалась продукция в основном локальных производителей из 25 регионов — всего 50 торговых марок. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба института.

    У 14% исследованных образцов обнаружены кишечная палочка и/или повышенное количество бактерий. Всё это молоко закупалось в московских сетевых магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «Фудсити», а также в «Верном» (Свердловская область):

    • «Моя цена» (Брянская область),
    • «Дмитрогорский продукт» (Тверская область),
    • «Амка» (Рязанская область),
    • «Белые росы» (Свердловская область),
    • «Приволжское» (Ивановская область),
    • «Свое наше» и «Чишминский молочный завод» (оба — Башкортостан).

    40% проверенного молока имеет неприятный вкус, запах или неправильную консистенцию. Например, сырный привкус выявлен у молока «Каждый день» и «Снежок», горьковатый — у молока «Амка» и «Из Вологды», лёгкий кормовой запах и привкус — у «Балтымского молока» и «Молока нашей дойки», сильный — у «Майкопского».

    Фальсификат обнаружили среди продукции некоторых предприятий из Брянской, Ивановской областей и Башкортостана. А вот антибиотиков не нашли.

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