В молоке, которое продаётся в «Ленте», «Магните» и «Ашане», нашли кишечную палочку

Роскачество завершило второй этап всероссийского исследования пастеризованного молока, которое продаётся в магазинах. Исследовалась продукция в основном локальных производителей из 25 регионов — всего 50 торговых марок. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба института.



У 14% исследованных образцов обнаружены кишечная палочка и/или повышенное количество бактерий. Всё это молоко закупалось в московских сетевых магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «Фудсити», а также в «Верном» (Свердловская область):

