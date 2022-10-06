В молоке, которое продаётся в «Ленте», «Магните» и «Ашане», нашли кишечную палочку

Роскачество завершило второй этап всероссийского исследования пастеризованного молока, которое продаётся в магазинах. Исследовалась продукция в основном локальных производителей из 25 регионов — всего 50 торговых марок. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба института.
У 14% исследованных образцов обнаружены кишечная палочка и/или повышенное количество бактерий. Всё это молоко закупалось в московских сетевых магазинах «Ашан», «Лента», «Магнит», «Фудсити», а также в «Верном» (Свердловская область):
- «Моя цена» (Брянская область),
- «Дмитрогорский продукт» (Тверская область),
- «Амка» (Рязанская область),
- «Белые росы» (Свердловская область),
- «Приволжское» (Ивановская область),
- «Свое наше» и «Чишминский молочный завод» (оба — Башкортостан).
40% проверенного молока имеет неприятный вкус, запах или неправильную консистенцию. Например, сырный привкус выявлен у молока «Каждый день» и «Снежок», горьковатый — у молока «Амка» и «Из Вологды», лёгкий кормовой запах и привкус — у «Балтымского молока» и «Молока нашей дойки», сильный — у «Майкопского».
Фальсификат обнаружили среди продукции некоторых предприятий из Брянской, Ивановской областей и Башкортостана. А вот антибиотиков не нашли.