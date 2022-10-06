«Работой ФСБ остался доволен». В Ярославле поймали мужчину, который угрожал взорвать здание спецслужбы

Он сделал звонок о заложенной бомбе, а также о готовящемся нападении 3 октября около 15:30. Сотрудники установили личность «террориста», а также то, что он с 2021 года находится в розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством.

Местный житель проверил оперативность реагирования ФСБ на звонки о бомбе, сообщают РИА Новости 6 октября со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

Жителя Ярославля задержали сотрудники УФСБ после звонка о заложенной в здании спецслужбы бомбе.

До этого мужчина уже привлекался за такие же телефонные звонки, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Когда его доставили в УФСБ, он сообщил, что своим звонком проверял, как быстро отреагируют и вычислят его, и остался доволен работой сотрудников.



Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

