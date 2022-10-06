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    На «Госуслуги» будут приходить уведомления о том, что автомобилю нужен ремонт

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    На «Госуслугах» появился сервис, который будет автоматически присылать россиянам уведомления о производственных дефектах автомобилей, которые обнаружат в ходе отзывных кампаний производители машин. Об этом сообщило 6 октября Минцифры.

    Оповещения отправят пользователям, у которых есть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и проверенные ГИБДД данные о машине в личном кабинете. В уведомлении напишут причину отзыва. Кроме того, там будет указано, куда можно обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

    В рамках отзывных кампаний производители выявляют дефект в автомобилях уже после запуска партии в продажу. Как уточняет Минцифры, с 2015 по 2022 год в России отозвали около 6,1 млн автомобилей.

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