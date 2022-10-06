На «Госуслуги» будут приходить уведомления о том, что автомобилю нужен ремонт

На «Госуслугах» появился сервис, который будет автоматически присылать россиянам уведомления о производственных дефектах автомобилей, которые обнаружат в ходе отзывных кампаний производители машин. Об этом сообщило 6 октября Минцифры.



Оповещения отправят пользователям, у которых есть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и проверенные ГИБДД данные о машине в личном кабинете. В уведомлении напишут причину отзыва. Кроме того, там будет указано, куда можно обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.