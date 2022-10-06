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    Встреча пешехода, шедшего по дороге, и любителя нарушать ПДД в Ленобласти обернулась трагедией

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    Смертельное ДТП произошло вечером 5 октября в Бокситогорском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля погиб пешеход.

    Около 18:35 на 425-м километре автодороги А-114 Вологда — Новая Ладога 27-летний житель Тихвина на своем Hyundai ix35 сбил 66-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 октября.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Автомобилиста отпустили под обязательство о явке. Известно, что за 2022 год он уже 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Все штрафы мужчина оплатил.

    Всего, по данным УГИБДД, за 5 октября произошло 290 ДТП в Петербурге и 58 — в Ленобласти. Пострадавшие были в семи и восьми случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили восемь взрослых и один ребенок, в области — пятеро взрослых и двое детей. Погиб один человек.

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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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