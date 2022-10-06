В районную поликлинику уже не обратишься. Почему мобилизованных лишают полисов ОМС

С момента официального призыва военнослужащий не может получать бесплатную медицинскую помощь в гражданских клиниках. Почему это происходит, 6 октября узнала «Фонтанка».



В петербургском Территориальном фонде обязательного медицинского страхования «Фонтанке» объяснили: как только человек становится военнослужащим, он сдает полис ОМС. Это происходит, потому что после поступления на службу в Вооруженные силы за него страховые взносы в фонд ОМС работодатель уже не перечисляет. То есть по сути он выбывает из системы обязательного медицинского страхования. Если военнослужащему требуется медицинская помощь, он получает ее «по ведомственной принадлежности» — за счет бюджета Минобороны.

