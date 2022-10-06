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    Мобилизация

    В районную поликлинику уже не обратишься. Почему мобилизованных лишают полисов ОМС

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    С момента официального призыва военнослужащий не может получать бесплатную медицинскую помощь в гражданских клиниках. Почему это происходит, 6 октября узнала «Фонтанка».

    В петербургском Территориальном фонде обязательного медицинского страхования «Фонтанке» объяснили: как только человек становится военнослужащим, он сдает полис ОМС. Это происходит, потому что после поступления на службу в Вооруженные силы за него страховые взносы в фонд ОМС работодатель уже не перечисляет. То есть по сути он выбывает из системы обязательного медицинского страхования. Если военнослужащему требуется медицинская помощь, он получает ее «по ведомственной принадлежности» — за счет бюджета Минобороны.

    По действующему законодательству, с момента призыва на военную службу человек автоматически застрахован по закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации». То есть Министерство обороны заключает договор о страховании жизни и здоровья военнослужащего со страховой компанией.

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