Археологи нашли курительную трубку в Москве. Посмотрите на артефакт пагубной привычки XVIII века

В Москве у дома 10 по Тверской улице археологи нашли курительную трубку XVIII века в восточном стиле «тахта-чубук». Об этом 6 октября рассказал Департамент культурного наследия столицы.
Эта трубка выделяется размерами. Средний размер турецкой трубки 6 на 3,5 см. У найденного артефакта габариты — 10 на 6 см.
Как рассказал глава ведомства Алексей Емельянов, трубка сделана из красной глины, имеет граненую эллипсовидную чашку и украшена орнаментами и полупальметками.
Сейчас курительную трубку отправили на реставрацию, затем ее передадут в музей.
Это вторая подобная трубка, которую нашли в Москве.
«Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью», — добавили в департаменте культурного наследия.