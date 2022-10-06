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    Выломал дверь и обесчестил. В Колпино задержали мужчину, который напал на дочь гражданской жены

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    Девочка-подросток смогла рассказать только в школе о домогательствах гражданского мужа матери в Колпино.

    В полицию накануне около трех дня обратилась социальный педагог одной из колпинских школ, стало известно «Фонтанке» 6 октября. Она сообщила, что к ней пришла 13-летняя девочка с учителем, чтобы рассказать о том, что пережила ночью. По предварительной информации, 34-летний житель Архангельской области, который живет с её матерью, вечером 4 октября взломал замок в её комнату. После этого он якобы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартире на бульваре Трудящихся. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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