Нападение на мэрию в мексиканском городе: убиты сам мэр и ещё 17 человек

Вооруженные люди 5 октября напали на мэрию в городке Сан-Мигель Тотолапан, штат Герреро, на юге Мексики. Застрелены мэр Конрадо Мендоса Алмейда и ещё 17 человек, двое ранены. Об этом сообщает 6 октября АР со ссылкой на представителей властей. Район, где находится этот город, считается одним из самых конфликтных в стране, здесь постоянно происходят разборки между конкурирующими наркокартелями.



Среди погибших — отец мэра, бывший мэр этого же города. Его, в отличие от остальных, убили прямо у него дома, рассказал прокурор штата. Журналисты предполагают, что нападение могла организовать местная банда «Лос Текильерос».

