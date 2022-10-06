Нападение на мэрию в мексиканском городе: убиты сам мэр и ещё 17 человек

Вооруженные люди 5 октября напали на мэрию в городке Сан-Мигель Тотолапан, штат Герреро, на юге Мексики. Застрелены мэр Конрадо Мендоса Алмейда и ещё 17 человек, двое ранены. Об этом сообщает 6 октября АР со ссылкой на представителей властей. Район, где находится этот город, считается одним из самых конфликтных в стране, здесь постоянно происходят разборки между конкурирующими наркокартелями.
Среди погибших — отец мэра, бывший мэр этого же города. Его, в отличие от остальных, убили прямо у него дома, рассказал прокурор штата. Журналисты предполагают, что нападение могла организовать местная банда «Лос Текильерос».
В этот же день, 5 октября, в городе Куэрнавака неподалёку от Мехико неизвестные застрелили депутата штата Морелос Габриэлу Марин. Нападения произошли после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор изменил подход к борьбе с преступностью, решив активно задействовать армию. За время правления Обрадора в Мексике убили 18 городских мэров и 8 депутатов.