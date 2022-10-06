«Лада» влетела в остановку в Саратовской области, в огне погибли трое

Три человека погибли в результате ночной аварии в городе Пугачеве Саратовской области 6 октября.
Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства в своём телеграм-канале, около 4 часов на Топорковской улице ВАЗ-2112 врезался в остановку и загорелся.
Sarnovosti со ссылкой на ГИБДД пишут, что за рулём «Лады» находилась 36-летняя женщина. На месте скончались она сама и её пассажиры: девушка 1999 года рождения и юноша 2001 года рождения.
Спасатели деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе, передаёт «ЧП Саратов».