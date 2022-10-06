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    «Лада» влетела в остановку в Саратовской области, в огне погибли трое

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    Фото: начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин
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    Три человека погибли в результате ночной аварии в городе Пугачеве Саратовской области 6 октября.

    Как сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства в своём телеграм-канале, около 4 часов на Топорковской улице ВАЗ-2112 врезался в остановку и загорелся.

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    Sarnovosti со ссылкой на ГИБДД пишут, что за рулём «Лады» находилась 36-летняя женщина. На месте скончались она сама и её пассажиры: девушка 1999 года рождения и юноша 2001 года рождения.

    Спасатели деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативной группе, передаёт «ЧП Саратов».

    Фото: начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин

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