Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации. Полный текст

Президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября указ о внесении изменений в указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Полный текст опубликовала 6 октября пресс-служба Кремля.
Указ обязывает предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации россиянам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и обучаются по очной или очно-заочной форме обучения.
Документ, подписанный Путиным, вступает в силу с момента подписания, а также распространяется «на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».