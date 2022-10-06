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    Мобилизация

    Путин подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации. Полный текст

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    Президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября указ о внесении изменений в указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Полный текст опубликовала 6 октября пресс-служба Кремля.

    Указ обязывает предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации россиянам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и обучаются по очной или очно-заочной форме обучения.

    Фото: Пресс-служба Кремля
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    Документ, подписанный Путиным, вступает в силу с момента подписания, а также распространяется «на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года».

    Фото: Пресс-служба Кремля

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