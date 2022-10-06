По политическим убеждениям. Экс-сенатор из Петербурга Константин Добрынин вышел из Совета ФПА

По информации издания, 5 октября они написали одинаковый короткий текст в Совет ФПА. Он дипломатичен и прозрачен: «В связи с тем, что ФПА РФ в ближайшее время предстоит исполнять последние решения, принятые высшими органами государственной власти Российской Федерации, не считаем возможным свое дальнейшее участие в работе Совета».

Вспомним, что и Добрынин и Клювгант всегда открыто придерживались независимых и порой оппозиционных взглядов. Так, Добрынин — единственный сенатор, который добровольно вышел из Совета Федерации, а Клювгант был адвокатом Ходорковского.



Данное их обращение может быть связано с тем, что вскоре на принятых в состав России территориях будут созданы адвокатские палаты, и соответственно, их примут в состав ФПА. Прокомментировать же свое решение они отказались.

