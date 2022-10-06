Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца 2022 года

Глава Роскосмоса Юрий Борисов собирается провести встречу с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Беллом Нельсоном. Об этом 6 октября заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны», — сказал он.

По словам Крикалева, встреча может состояться до конца 2022 года и пройти на нейтральной территории.

«Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в Штаты или Нельсону лететь в Россию», — добавил Сергей Крикалев.