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    Главы Роскосмоса и NASA могут встретиться до конца 2022 года

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    Глава Роскосмоса Юрий Борисов собирается провести встречу с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Беллом Нельсоном. Об этом 6 октября заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, передает ТАСС.

    «Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны», — сказал он.

    По словам Крикалева, встреча может состояться до конца 2022 года и пройти на нейтральной территории.

    «Было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в Штаты или Нельсону лететь в Россию», — добавил Сергей Крикалев.

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