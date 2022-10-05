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    Нетаньяху стало плохо во время молитвы. В синагогу вызвали реанимацию

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    Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу. Об этом 5 октября сообщает телеканал «12».

    По данным издания, 72-летнему Нетаньяху стало плохо в Большой хоральной синагоге Иерусалима во время заключительной молитвы по случаю Йом-Кипура ( «Судного дня») - одного из важнейших еврейских праздников, который отмечался 4 и 5 октября. Экс-премьер жаловался на боли в груди, для него вызвали реанимацию.

    Врачи оказали помощь на месте, после чего водитель Нетаньяху отвёз его в больницу Шеарей Цедек. Политик остаётся под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо. Главный конкурент Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах, нынешний премьер страны Яир Лапид в твиттере пожелал ему скорейшего выздоровления.

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