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    На Витебском вокзале проводили бойцов именного танкового батальона «Аврора»

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    На Витебском вокзале в Петербурге проводили бойцов именного танкового батальона «Аврора». В церемонии, прошедшей 5 октября, принимали участие губернатор города Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский.

    Фото: Александр Бельский / vk.com
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    Батальон «отправился к месту назначения, где пройдет этап боевого слаживания», сообщает пресс-служба администрации. Танковый батальон сформирован из петербуржцев, имеющих необходимый опыт и воинские специальности.

    Отмечается, что бойцам были переданы именные сумки со снаряжением. Для них подготовили необходимые в полевых условиях вещи: от спальных мешков и обуви до предметов личной гигиены. Также батальону переданы дополнительное снаряжение и медикаменты.

    Фото: Александр Бельский / vk.com

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