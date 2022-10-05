На Витебском вокзале проводили бойцов именного танкового батальона «Аврора»

На Витебском вокзале в Петербурге проводили бойцов именного танкового батальона «Аврора». В церемонии, прошедшей 5 октября, принимали участие губернатор города Александр Беглов и глава ЗакСа Александр Бельский.
Батальон «отправился к месту назначения, где пройдет этап боевого слаживания», сообщает пресс-служба администрации. Танковый батальон сформирован из петербуржцев, имеющих необходимый опыт и воинские специальности.
Отмечается, что бойцам были переданы именные сумки со снаряжением. Для них подготовили необходимые в полевых условиях вещи: от спальных мешков и обуви до предметов личной гигиены. Также батальону переданы дополнительное снаряжение и медикаменты.