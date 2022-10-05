СКА одержал 14-ю победу в 15 матчах

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в столице 5 октября.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:1 (0:0, 0:2, 1:3).
Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37), Захар Бардаков (49), Василий Глотов (59 — в пустые ворота) и Михаил Воробьёв (60).
Вратарь СКА Дмитрий Николаев отбил 26 из 27 очков по своим воротам.
Автором единственной шайбы у «Спартака» стал Матвей Заседа (57).
СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ: после 15 матчей у армейцев с Невы 14 побед. Следующий матч петербургский клуб проведет дома 7 октября против «Витязя» из Подмосковья.