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    Петербуржцев проводят к лицеистам, мусорному королю и святому

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    Петербургский уголок между Коломной и Нарвской заставой не такая уж очевидная достопримечательность. Но все изменится, когда узнаете подробности его истории: дуэли, лечение «неприличных» болезней, Кюхельбекер в качестве преподавателя, главная пивная империя России и мусорный король. 9 октября, 18+

    Фото: wikipedia.org
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    Проходишь мимо двухэтажного дома 76 по Рижскому проспекту, можешь и не знать, что его обитатель должен был убить царя и взять вину на себя. Обитатель — декабрист Михаил Лунин, роль цареубийцы ему отводил Пестель. Правда, было это почти за 10 лет до декабрьского восстания. В самом восстании Лунин не участвовал — служил в Польше. А все равно был приговорен к пожизненной каторге, как раз за давние планы цареубийства, от которых, к слову, отказался. Отпустили через 10 лет, потом опять посадили — в тюрьме и умер. Или был убит.

    А мимо церкви Андрея Критского на Рижском можно пройти, и не заметив ее. Хотя в ней важные святыни — мощи Николая Чудотворца и Георгия Победоносца.

    «Аутентичные окрестности пустынного Рижского проспекта помнят и первую победу Российского флота, и Подзорный дворец Петра l, и секретную больницу любострастных болезней», — говорит гид ДК Лурье Виктория Белозерова. И приглашает на прогулку от Фонтанки вдоль засыпанной Таракановки.

    Идем на экскурсию «Лицеисты, проститутки и мусорный король. От Фонтанки до Таракановки с Викторией Белозеровой» 9 октября, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 13:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org

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