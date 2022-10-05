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    Филолог расскажет про ложные правила пунктуации и ошибки, которые не видит компьютер

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    8 октября в «Охте-8» раскроют секретные правила пунктуации, а 22 октября расскажут о случаях, которые правка «Ворда» не замечает. Организаторы предупреждают: расскажут и о таких правилах, в которых вы были абсолютно уверены — а они на самом деле ложные. Бесплатно. 18+

    Это продолжение лекций «Нешкольные уроки русского языка», их ведет Елена Калинина — создательница онлайн-школы русского языка для взрослых «Часть речи», экс-организатор Тотального диктанта в Петербурге. На этих уроках разберемся, можно ли в выборе пунктуации полагаться на интуицию, когда школьные правила не работают, как писать слово, если правил для него не существует (есть такие). И даже с помощью мини-диктанта потренируемся — чтобы уж точно не забыть.

    Например, «однако» может и выделяться запятыми, а может и не выделяться — потому что может быть и вводным словом, и союзом, и междометием. Или вот деепричастие: «Мы шли, утопая в песке» — по школе помним, что обособляется запятой. А почему тогда не обособляется в предложении «он сидел чуть откинувшись назад» или «он слушал раскрыв рот»? Потому что есть коварное правило: если деепричастие тесно связано по смыслу со сказуемым или само играет роль сказуемого, запятая не нужна. Осталось понять, что считать «тесно связанным по смыслу», а что не очень тесно связанным.

    Автоматическая правка «Ворда» тоже выручает не всегда. Откуда компьютеру знать, «гости прибывают» или «гости пребывают»? Прибывают в смысле приходят, приезжают — или пребывают в смысле находятся (в комнате или в приподнятом настроении)?

    Встречаемся 8 и 22 октября в филиале Маяковки «Охта-8». Подробности и регистрация — на сайте библиотеки Маяковского в разделе мероприятий. Начало в 12:00.

    Александра Шеромова.

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