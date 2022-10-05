Филолог расскажет про ложные правила пунктуации и ошибки, которые не видит компьютер

8 октября в «Охте-8» раскроют секретные правила пунктуации, а 22 октября расскажут о случаях, которые правка «Ворда» не замечает. Организаторы предупреждают: расскажут и о таких правилах, в которых вы были абсолютно уверены — а они на самом деле ложные. Бесплатно. 18+



Это продолжение лекций «Нешкольные уроки русского языка», их ведет Елена Калинина — создательница онлайн-школы русского языка для взрослых «Часть речи», экс-организатор Тотального диктанта в Петербурге. На этих уроках разберемся, можно ли в выборе пунктуации полагаться на интуицию, когда школьные правила не работают, как писать слово, если правил для него не существует (есть такие). И даже с помощью мини-диктанта потренируемся — чтобы уж точно не забыть.

