Путин принял новые регионы в РФ и дал очередные отсрочки по мобилизации. Новости СВО за 5 октября

5 октября завершился 224-й день специальной военной операции Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 5 октября.

Путин принял ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в состав России

На портале правовой информации опубликовали подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Путин утвердил ратификацию договоров, подписанных 30 сентября в Кремле.



Также Владимир Путин провел первые кадровые назначения на новых территориях.

Первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации

Первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации возбуждено в России. Фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. По информации СК РФ по Пензенской области, он без законных оснований для освобождения от службы не явился по повестке.

— По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчина 1990 года рождения, состоящий на воинском учете, был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился, — говорится в сообщении Следственного комитета.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 с т. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обратил внимание на то, что, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.



В России отменяют новогодние праздники на фоне частичной мобилизации

Власти Калуги решили отменить праздничные новогодние мероприятия в городе, чтобы направить бюджетные деньги для поддержки мобилизованных. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.



— Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан. Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение, — заявил Денисов.



По словам мэра Калуги, мобилизованных также готовы поддержать некоторые предприниматели.

Ранее в ряде регионов и городов отменили праздничные концерты и фейерверки из-за неуместности на фоне СВО. В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги, если вас не пустили в путешествие из-за частичной мобилизации

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале опубликовала ответы на частые вопросы туристов, связанные с частичной мобилизацией. В частности, она рассказала, как вернуть деньги за тур, если вам пришли повестка.



— Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя — это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка, — дала инструкцию Зарина Догузова.

При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором вы можете принять одно из следующих решений: переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре); изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации; аннулировать тур полностью на всех участников.

В зависимости от принятого решения будет рассчитываться сумма возврата. Ответила Зарина Догузова и на другие часто задаваемые вопросы туристов в рамках частичной мобилизации.

Путин дал отсрочку студентам негосударственных вузов и аспирантам

Российский президент подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с госаккредитацией, аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.

— Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, — процитировал указ президент на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». — Обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Иными словами, вечерняя форма обучения. В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В том числе по программам ординатуры и программам ассистентуры, стажировки.

Указ вступил в силу со дня подписания, 5 октября. Будут ли вводить QR-коды для тех, у кого есть отсрочка?

Глава Минцифры Максут Шадаев сделал ряд заявлений касательно мобилизации. По его словам, сейчас министерство формирует списки на отсрочку для ИT-компаний и ежедневно передает их по сотрудникам тех организаций, у которых есть право на освобождение от мобилизации.

Кроме того, Шадаев рассказал, будут ли направлять повестки через «Госуслуги» и начнут ли вводить QR-коды для тех, у кого есть отсрочка.

— Юридически значимых оснований, чтобы повестка направлялась на «Госуслуги» в электронном виде, нет. Все разговоры на эту тему так же, как и про QR-коды для тех, у кого есть бронь, не имеют оснований, — цитирует Шадаева Минцифры России в своем Telegram-канале.

Запорожская АЭС де-юре стала российской Владимир Путин подписал указ «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области». Этим документом президент поручил принять объекты Запорожской АЭС под управление России. Также глава государства поручил правительству определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности Запорожской АЭС.