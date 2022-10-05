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    Санкции и контрсанкции

    В Болгарии вывели из-под санкций российских поставщиков топлива

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    Российские компании, поставляющие автомобильное топливо в Болгарию, выведены из-под санкций до конца 2024 года. Таково решение технического правительства страны. Об этом было официально объявлено после заседания правительства Болгарии 5 октября.

    «Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что решения принято, в том числе, «с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности». Действовать оно будет до 31 декабря 2024 года.

    Основной российский оператор топлива в Болгарии — «Лукойл». На территории страны ему принадлежат НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» и сеть заправок. В Болгарии российская компания работает больше 20 лет. Российская сторона заявляла, что уже отработала меры по стабилизации рынка и готова обсуждать с местными чиновниками действия в среднесрочной перспективе.

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