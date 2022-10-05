В Болгарии вывели из-под санкций российских поставщиков топлива

Российские компании, поставляющие автомобильное топливо в Болгарию, выведены из-под санкций до конца 2024 года. Таково решение технического правительства страны. Об этом было официально объявлено после заседания правительства Болгарии 5 октября.



«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Отмечается, что решения принято, в том числе, «с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности». Действовать оно будет до 31 декабря 2024 года.