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    Гнался за добычей, но сам попал в ловушку. В Петербурге спасли двух птиц

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    Ястреб-перепелятник гнался за воробьём, но угодил в ловушку. Из ангара в Московском районе застрявшую птицу вызволяли рабочие.

    Ловля незваного гостя продлилась несколько дней. В руки он дался, лишь когда проголодался и начал терять силы, рассказывает 5 октября пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

    Северо-Западное управление Росприроднадзора

    От опасности удалось уберечь и большого чёрного дятла с повреждённым крылом. Воспитатели детского сада во Фрунзенском районе отгоняли от него кошек.

    «После осмотра ветеринарами и непродолжительной реабилитации, так как серьезного вреда птицам причинено не было, их вернули в природу», — добавили в управлении.

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    В ведомстве напомнили, что сейчас идёт осенний пролёт — молодые птицы, которые впервые отправляются на зимовку на юг, могут попадать под машины или ударяться о стёкла многоэтажек. Об обнаружении крылатых, которым нужна помощь, просят сообщать по телефону + 7 (921) 987-58-99.

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