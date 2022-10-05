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    Самосвал сложился о трактор на трассе «Сортавала» у Агалатово

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Серьезная авария с участием большегруза и спецтехники собрала пробку на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Известно об одном пострадавшем.

    По предварительным данным, около 15:50 5 октября на 12-м километре автодороги А-121 «Сортавала», между Агалатово и Скотным, столкнулись грузовик и трактор, сообщает 47News со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места аварии видно, что обе машины от удара развернуло поперек дороги, а самосвал сложило пополам.

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    Предварительно известно об одном пострадавшем, рассказали изданию в дорожной полиции. Из-за ДТП на трассе скопился затор длиной около двух километров.

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