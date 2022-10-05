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    Пенсионерку из Вырицы избили палкой до сотрясения мозга

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    В поселке Вырица под Гатчиной мужчина напал с палкой на 63-летнюю пенсионерку. Она попала в больницу с травмами головы, а предполагаемый агрессор уже задержан.

    Пострадавшую обнаружили накануне на улице Слуцкой, сообщает 5 октября пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и области. По приметам на Андреевской улице правоохранители задержали подозреваемого — предположительно, во время нападения он был пьян.

    Пенсионерке диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую и другие травмы, а задержанного отправили в отдел полиции.

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