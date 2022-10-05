Пенсионерку из Вырицы избили палкой до сотрясения мозга

В поселке Вырица под Гатчиной мужчина напал с палкой на 63-летнюю пенсионерку. Она попала в больницу с травмами головы, а предполагаемый агрессор уже задержан.



Пострадавшую обнаружили накануне на улице Слуцкой, сообщает 5 октября пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и области. По приметам на Андреевской улице правоохранители задержали подозреваемого — предположительно, во время нападения он был пьян.



Пенсионерке диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую и другие травмы, а задержанного отправили в отдел полиции.

