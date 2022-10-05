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    Toyota залезла на Hyundai на набережной Макарова

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    ДТП с акробатическим этюдом мешает движению на одной из набережных Василеостровского района Петербурга днем 5 октября. Объезжать водителям приходится по «встречке».

    На набережной Макарова, у дома 32, столкнулись автомобили Hyundai и Toyota Fortuner, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате кроссовер в буквальном смысле залез на капот легковой, повиснув на нем «пузом».

    Композиция из машин заняла левую полосу дороги. Учитывая, что правый ряд занимают припаркованные автомобили, объезжать ДТП другим водителям приходится по встречной полосе. По данным «Яндекс.Пробок», движение на набережной затруднено, но сильной пробки не наблюдается.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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