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    «Чудо природы». Гуменники, к которым невозможно подобраться близко, в Карелии собрались вдесятером

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    Редкие гуси попали в кадр видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» в Карелии. Это гуменники, их численность резко снижается на всём Северо-Западе страны, но в заповеднике они живут привольно.

    На видео, опубликованном 5 октября, — 10 гусей гуменников таёжного подвида: мать-гусыня, гусак и восемь выросших за лето птенцов. Возможно, они все из одного выводка, и тогда «это просто чудо природы и огромная редкость».

    «Гусей сложно снимать в дикой природе, мы можем наблюдать за ними вблизи только благодаря видеоловушкам. Это очень чуткие птицы, к ним невозможно подобраться близко. Недаром из веков дошла история о том, как гуси спасли Рим, загоготав при приближении противников и разбудив защитников города», — отмечают в заповеднике.

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