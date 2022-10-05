«Чудо природы». Гуменники, к которым невозможно подобраться близко, в Карелии собрались вдесятером

Редкие гуси попали в кадр видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» в Карелии. Это гуменники, их численность резко снижается на всём Северо-Западе страны, но в заповеднике они живут привольно.



На видео, опубликованном 5 октября, — 10 гусей гуменников таёжного подвида: мать-гусыня, гусак и восемь выросших за лето птенцов. Возможно, они все из одного выводка, и тогда «это просто чудо природы и огромная редкость».

