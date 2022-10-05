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    Суд Петербурга заблокировал сайт с инструкциями по травле животных

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    Прокуратура Кировского района Петербурга потребовала заблокировать сайт, где рассказывалось, как правильно травить животных и птиц. Суд удовлетворил иск.

    В инструкциях говорилось, какие медицинские препараты и другие средства нужно добавлять в корм, чтобы животные погибли. Доступ к сайту был свободен даже для детей, сообщает 5 октября пресс-служба прокуратуры.

    Деятельность ресурса признали незаконной, потому что в РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, из-за которого они пострадали или погибли. По решению суда сайт заблокировали.

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