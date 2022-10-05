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    МВД РФ подготовило коды регионов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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    Министерство внутренних дел России разработало поправки в ведомственный приказ, которые закрепляют за Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями цифровые коды регионов Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован 5 октября на Едином портале проектов нормативных правовых актов.

    Документ вносит изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 года № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Согласно поправкам, за ДНР закрепляется номер региона 80, за ЛНР — 81, за Херсонской областью — 84, а за Запорожской — 85. Одновременно из перечня кодов, применяемых на транспортных средствах посольств и консульств, исключаются цифровые коды, закрепленные за ДНР и ЛНР, в связи с принятием их в состав РФ.

    В настоящее время проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

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