МВД РФ подготовило коды регионов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Министерство внутренних дел России разработало поправки в ведомственный приказ, которые закрепляют за Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями цифровые коды регионов Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован 5 октября на Едином портале проектов нормативных правовых актов.



Документ вносит изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 года № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Согласно поправкам, за ДНР закрепляется номер региона 80, за ЛНР — 81, за Херсонской областью — 84, а за Запорожской — 85. Одновременно из перечня кодов, применяемых на транспортных средствах посольств и консульств, исключаются цифровые коды, закрепленные за ДНР и ЛНР, в связи с принятием их в состав РФ.