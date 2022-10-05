МВД РФ подготовило коды регионов для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Министерство внутренних дел России разработало поправки в ведомственный приказ, которые закрепляют за Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями цифровые коды регионов Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован 5 октября на Едином портале проектов нормативных правовых актов.
Документ вносит изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 года
В настоящее время проект приказа проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.