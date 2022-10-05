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    Bloomberg: Миллиардер Кузьмичёв доказал в суде незаконность заморозки одной из яхт

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    Российский миллиардер Алексей Кузьмичёв одержал в суде частичную победу над таможенными органами Франции. Рейд на одну из его яхт, а также её заморозку признали незаконными, последнее отменили.

    «Парижский апелляционный суд в среду постановил, что действия французской таможни по заморозке яхты La Petite Ourse в порту города Антиб в середине марта были «неправомерными», — 5 октября сообщает Bloomberg.

    Второй иск Кузьмичёва был связан с яхтой La Petite Ourse II, которая была задержана в Каннах так же в марте. Однако судьи не приняли по нему решения, посчитав, что он должен быть подан в другой суд. Как уточняет медиа, дело будет рассматривать апелляционный суд Руана.

    Кузьмичёв в середине марта попал под персональные санкции Евросоюза. О задержании двух его яхт в конце того же месяца сообщило французское издание Liberation. Судна, по данным медиа, оценивают в €20 млн и €50 млн.

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