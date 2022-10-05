Bloomberg: Миллиардер Кузьмичёв доказал в суде незаконность заморозки одной из яхт

Российский миллиардер Алексей Кузьмичёв одержал в суде частичную победу над таможенными органами Франции. Рейд на одну из его яхт, а также её заморозку признали незаконными, последнее отменили.



«Парижский апелляционный суд в среду постановил, что действия французской таможни по заморозке яхты La Petite Ourse в порту города Антиб в середине марта были «неправомерными», — 5 октября сообщает Bloomberg.

Второй иск Кузьмичёва был связан с яхтой La Petite Ourse II, которая была задержана в Каннах так же в марте. Однако судьи не приняли по нему решения, посчитав, что он должен быть подан в другой суд. Как уточняет медиа, дело будет рассматривать апелляционный суд Руана.