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    Ночное небо в Петербурге окрасил зловеще-жёлтый. Что это было — непонятно

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    Ярко-жёлтое свечение в небе заметили жители Васильевского острова. Перевёрнутая «пирамида» росла из земли и будто упиралась в какой-то невидимый барьер.

    Снимками 5 октября поделилась читательница «Фонтанки». Петербурженка рассказала, что сделала кадр приблизительно в 2 часа ночи на 19-м этаже.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    По словам синоптика Александра Колесова, это свет не природного характера. «Плохо видно. Если это не залив, то технический свет поднимается в верх и упирается в плотные облака», — сказал он, рассмотрев фотографии.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Накануне над Белгородом заметили световые столбы похожего цвета. Как сообщило РИА Новости, такое атмосферное явление называется гало. Из-за влаги в атмосфере были частицы определённого размера. Мощным источником света были теплицы.

    Синоптик Колесов заявил, что общего у этих двух явлений нет. «У нас свет расходится в стороны, как от прожектора», — объяснил он.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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