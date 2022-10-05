Ночное небо в Петербурге окрасил зловеще-жёлтый. Что это было — непонятно

Ярко-жёлтое свечение в небе заметили жители Васильевского острова. Перевёрнутая «пирамида» росла из земли и будто упиралась в какой-то невидимый барьер.
Снимками 5 октября поделилась читательница «Фонтанки». Петербурженка рассказала, что сделала кадр приблизительно в 2 часа ночи на 19-м этаже.
По словам синоптика Александра Колесова, это свет не природного характера. «Плохо видно. Если это не залив, то технический свет поднимается в верх и упирается в плотные облака», — сказал он, рассмотрев фотографии.
Накануне над Белгородом заметили световые столбы похожего цвета. Как сообщило РИА Новости, такое атмосферное явление называется гало. Из-за влаги в атмосфере были частицы определённого размера. Мощным источником света были теплицы.
Синоптик Колесов заявил, что общего у этих двух явлений нет. «У нас свет расходится в стороны, как от прожектора», — объяснил он.