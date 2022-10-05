Ягудин ответил Плющенко: Надо меньше говорить и больше побеждать, возьми пример с Тутберидзе

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко продолжают публично ссориться.

В предыдущей главе этого противостояния Плющенко порекомендовал Ягудину купить плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь», намекая на то, что Алексей, как пенсионер, считает прошлые заслуги.



«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!» — написал Ягудин в своих социальных сетях.

