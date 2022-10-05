Ягудин ответил Плющенко: Надо меньше говорить и больше побеждать, возьми пример с Тутберидзе

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгений Плющенко продолжают публично ссориться.
В предыдущей главе этого противостояния Плющенко порекомендовал Ягудину купить плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь», намекая на то, что Алексей, как пенсионер, считает прошлые заслуги.
«Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!» — написал Ягудин в своих социальных сетях.
Он также добавил, что восхищается карьерой Плющенко и всеми его победами. По словам Ягудина, ему жаль, что пришлось закончить собственную карьеру из-за травмы и не удалось посоревноваться дольше.
«Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — добавил Ягудин.
О том, с чего начался новый виток конфликта между Плющенко и Ягудиным, а также о тех временах, когда они почти подружились, чтобы потом снова разругаться, читайте в материале «Фонтанки».