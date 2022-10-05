Тайна поджигателя с корнями в психинтернате. Петербуржец указал полиции след пропавшей матери

Фото: Предоставлено Сергеем Поделиться Поделиться





Жителю Петербурга сожгли дачу, а еще через пару недель — машину. Один из поджигателей пойман и болтает о делах амурных. Потерпевший же уверен — искать заказчиков надо там же, где его мать.

Мама Сергея блокадница. В начале 2000-х у нее начались проблемы со здоровьем, женщина стала забывчивой, могла уйти из дома и потеряться. В то время она жила с сыном и его семьей, обслуживать себя пенсионерка была не в состоянии. После очередной беспамятной прогулки в 2012 году Сергей нашел мать в психиатрической больнице имени Кащенко. Около года она провела в стационаре, потом ее перевели в Психоневрологический интернат № 2 (ПНИ) в Стрельне.



Состояние блокадницы постепенно ухудшалось, и администрация ПНИ вышла в суд с заявлением о признании женщины недееспособной. К удивлению Сергея, на заседание его мама пришла в компании адвоката и, вспоминает в разговоре с «Фонтанкой» мужчина, заявила, что он ей дороже и милее сына. Защитник тут же, в зале, заполнил ордер на представление интересов женщины и попросил об отложении рассмотрения дела. Была назначена экспертиза, которая признала: блокадница может сама о себе позаботиться и понимает, что делает. Суд медикам из ПНИ отказал.



От завотделением Сергей узнал, что его мама доверяет адвокату настолько, что отдала ему часть своих сбережений.

«Фонтанке» удалось побеседовать с этой сотрудницей ПНИ, сейчас она уже на пенсии. Она вспоминает, что состояние пациентки было плачевным. Почему экспертиза признала ее дееспособной, ей неизвестно.

Сергей написал заявление о мошенничестве, в котором среди прочего есть цитата, якобы принадлежащая адвокату: «Вместо того, чтобы собачиться, давайте обсудим, за какую сумму я спущу это дело на тормозах».



Следователь беседовал с адвокатом во время доследственной проверки. Он рассказал, что познакомился с мамой Сергея, когда навещал старую знакомую, соседку блокадницы по палате Лидию. Женщина якобы пожаловалась ему, что сын к ней не ходит и не приносит еду. Сергей же рассказывает, что мать, конечно, навещал, а недовольство передачками крылось в диете: если обобщать, то больной диабетом пирожки не полагались. О проблемах с питанием упомянула и завотделением в беседе с «Фонтанкой»: блокадница была на инсулине.



По словам адвоката, соседки дали ему 70 тысяч рублей на покупки голодным и брошенным пенсионеркам. Спросить защитника, как от заботы о рационе блокадницы он перешел к представлению ее интересов в суде, невозможно, год назад он скончался. Сама же блокадница от общения со следователем категорически отказалась.

Сергей обращался в адвокатскую палату с просьбой разобраться, этично ли поведение защитника. В ответе сообщалось со слов адвоката, что блокадница якобы несколько раз просила его о юридической защите, но завотделением общаться с ним ей запретила. Соглашение на защиту интересов женщины было заключено с ее знакомой, которая узнала про ситуацию и оплатила адвокатские услуги.



Кто эта сердобольная дама, Сергей не имеет ни малейшего понятия. Ничего не беремся утверждать, но женщину с такими же данными еще до попадания блокадницы в ПНИ судили за побои, в суде апелляционной инстанции ее интересы представлял будущий защитник мамы Сергея.

В возбуждении дела Сергею отказали, в возбуждении дисциплинарного производства в адвокатской палате тоже. С тех пор мать он не видел и не слышал.

В начале лета прошлого года к Сергею пожаловали гости. Разговор, по его воспоминаниям, был в стиле 90-х. Гость по имени Андрей показал выписанную на него доверенность от лица его матери. Она разрешала исключить ее из договора социального найма квартиры, в которой жила вместе с сыном до попадания в больницу. Сергей рассказал «Фонтанке», что Андрей явился с двумя требованиями — во-первых, когда пенсионерка получит квартиру в собственность как блокадница, отказаться от наследственных прав. Во-вторых, якобы от мамы Сергея незваный гость знал, что у семьи есть дача в Красносельском районе, и хорошо бы от нее тоже отказаться.



По словам Сергея, от истории с квартирой он сразу отмахнулся, мол, не впутывайте. На дачу же разрешил привозить маму. Он вспоминает, что соседи действительно разок видели на участке пенсионерку, но весь сезон там прожили какие-то неизвестные ему люди.

После визита Андрея, который обозначил себя как «воспитанник» адвоката его мамы, Сергей позвонил в ПНИ и с удивлением узнал, что женщину давно выписали, как дееспособная она была вправе покинуть интернат. Однако, как рассказали «Фонтанке» знакомые с работой системы собеседники, дополнительно требуется заявление от человека, который берет на себя заботы о пациенте. Таким человеком в этом случае был адвокат блокадницы. Почему ему позволили взять на себя это бремя — неизвестно. Защитник, по воспоминаниям уже вышедшей на пенсию сотрудницы ПНИ, появлялся в интернате после выписки, интересовался тем, как бы ему добыть инсулин.

Сейчас, по данным «Фонтанки», блокадница зарегистрирована в Выборгском районе. Адрес имел отношение к ее адвокату. Где конкретно находится 82-летняя старушка, Сергею неизвестно, но вроде как об этом знает ее нынешнее доверенное лицо Андрей. «Фонтанке» он даже предлагал устроить встречу с женщиной, которая «ненавидит своего сына», но сначала он заболел, потом ему не стало лучше, и в итоге Андрей вовсе перестал выходить на связь.



В новый дачный сезон 2022 года Сергей приехал на садовый участок и попросил соседей позвонить ему, если появятся прошлогодние жильцы. Вскоре после их заселения он приехал к себе на дачу и пригрозил в следующий раз явиться с полицией, если непрошеные гости не исчезнут добровольно. Сергей утверждает, что в тот вечер ему позвонил Андрей и прямым текстом заявил, что если ему там жить нельзя, то дом сгорит.

Соседи, утверждает Сергей, описали последовательность: сперва жильцы вывезли всё ценное, холодильник и прочее. А с их отъездом дом заполыхал.



Фото: Предоставлено Сергеем Поделиться Поделиться





Всю предысторию пожара Сергей изложил в полиции. Сотрудники МЧС закончили дознание и передали правоохранительным органам свои выводы — поджог.



Ночью 23 июня пожарных вызвали жители 15-го дома по Авиационной улице, во дворе полыхали две машины. Камеры зафиксировали, как к «Шкоде» Сергея сначала подошла белокурая девушка, а затем некий господин с пакетом. Из него мужчина извлек канистру, полил капот горючим, чиркнул спичкой и ушёл.



Машина в моторном отсеке погорела капитально, но пожарные сработали быстро, так что кое-что от нее осталось.



Фото: Предоставлено Сергеем Фото: Предоставлено Сергеем Фото: Предоставлено Сергеем Поделиться Поделиться





Вероятного поджигателя нашли быстро. 40-летний уроженец Ленобласти Иванов с богатой биографией по части привлечения к уголовной ответственности дал явку с повинной и, по данным «Фонтанки», сопроводил ее историей ревнивца — мол, хотел отомстить возлюбленной, но перепутал машины. Второй пострадавший автомобиль, какова бы ни была причина поджога, действительно под огонь попал случайно. «Фонтанке» известно, что обвиняемый всячески открещивается от знакомства с Андреем и его роли в истории со сгоревшей машиной.

С «воспитанниками» адвоката, если судить по соцсетям, Иванова ничего не связывает. Но, теоретически, место знакомства может подсказать сервис «Гетконтакт». Номер в некоторых телефонах записан как «Андрюха Кресты», «Андрей Питерский».

Что же до связи Андрея с адвокатом блокадницы, то незадолго до смерти защитник вверил помощнику право продажи его доли в квартире в Калининском районе. Новый владелец через суд просил выписать с жилплощади адвоката, его бывшую жену и женщину, чьи ФИО полностью совпадают с данными соседки блокадницы по палате в ПНИ.



Судебные базы хранят трудовую биографию адвоката преимущественно как защитника по назначению. Если и предполагать, что с постояльцами интернатов он имел дело не единожды, то до разбирательств в законном поле дело не доходило ни разу.

К октябрю предварительное следствие по поджогу машины закончилось, но в таком виде, что Сергею пришлось писать в прокуратуру жалобу на следователя — она передала дело в суд, не ознакомив с материалами потерпевшего. Кроме того, по сути в нем только записи с камер и слова обвиняемого, а довод о причастности к поджогам Андрея никак не оценен. Последний на вопрос «Фонтанки» о причастности к преступлению ответил «ха-ха-ха».



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

