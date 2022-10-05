«Не будет, это фейки». В Кремле опровергли слухи о новом обращении Владимира Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин не планирует в среду, 5 октября, выступать с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Недавно Telegram-каналы сообщили, что сегодня якобы состоится обращение российского лидера об изменении статуса спецоперации ВС РФ на Украине.

«Нет, не будет, это фейки», — прокомментировал такое сообщение Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля уточнил, что решение об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) не принималось.