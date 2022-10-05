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    «Не будет, это фейки». В Кремле опровергли слухи о новом обращении Владимира Путина к россиянам

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    Президент РФ Владимир Путин не планирует в среду, 5 октября, выступать с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Недавно Telegram-каналы сообщили, что сегодня якобы состоится обращение российского лидера об изменении статуса спецоперации ВС РФ на Украине.

    «Нет, не будет, это фейки», — прокомментировал такое сообщение Дмитрий Песков.

    Также представитель Кремля уточнил, что решение об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) не принималось.

    «На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», — сказал он (цитата по ТАСС).

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