СК пришел с обысками к муринским чиновникам, отвечающим за тепло

Сотрудники СК Ленобласти и управления ФСБ провели обыски в Центре энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области (ЦЭПЭ ЛО). Оперативные мероприятия прошли и в администрации Мурино, а также в ряде частных компаний — всего 14 обысков. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального управления СК.
В основу уголовного дела о мошенничестве легло исполнение программы по оборудованию в многоквартирных домах Мурино автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Такие АИТП автоматически регулируют подачу тепла в зависимости от условий за окном. Всё это должно снижать плату за услуги ЖКХ.
Следствие установило, что между горадминистрацией и коммерческой организацией были заключены договоры на установку АИТП, но в итоге пункты в эксплуатацию не ввели. Услуги же были оплачены, ущерб оценивается в 32 млн рублей.
«В ходе расследования уголовных дел также установлено, что фактически указанная схема хищения была организована директором ГКУ ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области», а также представителями ряда коммерческих организаций в нескольких районах Ленинградской области», — сказано в сообщении СУ СК по Ленобласти.
О том, что помешало коммерсантам выполнить работы до конца, читайте в материале 47news.