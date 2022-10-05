СК пришел с обысками к муринским чиновникам, отвечающим за тепло

Сотрудники СК Ленобласти и управления ФСБ провели обыски в Центре энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области (ЦЭПЭ ЛО). Оперативные мероприятия прошли и в администрации Мурино, а также в ряде частных компаний — всего 14 обысков. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального управления СК.



В основу уголовного дела о мошенничестве легло исполнение программы по оборудованию в многоквартирных домах Мурино автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП). Такие АИТП автоматически регулируют подачу тепла в зависимости от условий за окном. Всё это должно снижать плату за услуги ЖКХ.

