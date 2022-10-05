Временно «пониженные» нормы беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС будут действовать до 10 октября

До 10 октября будут действовать нормы беспошлинного ввоза в ЕАЭС, действовавшие до их увеличения. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба СЗТУ.



Верхний порог для товаров личного пользования — 500 евро и 25 кг. При этом они должны ввозиться в сопровождаемом или не сопровождаемом багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Для товаров личного пользования, которые доставляются перевозчиками или пересылаются в международных почтовых отправлениях, критерии иные — они должны стоить не более 200 евро и весить не больше 31 кг.