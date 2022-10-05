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    Временно «пониженные» нормы беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС будут действовать до 10 октября

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    До 10 октября будут действовать нормы беспошлинного ввоза в ЕАЭС, действовавшие до их увеличения. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Верхний порог для товаров личного пользования — 500 евро и 25 кг. При этом они должны ввозиться в сопровождаемом или не сопровождаемом багаже всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

    Для товаров личного пользования, которые доставляются перевозчиками или пересылаются в международных почтовых отправлениях, критерии иные — они должны стоить не более 200 евро и весить не больше 31 кг.

    Такие нормы действуют временно — с 1 по 10 октября 2022 года. Уже с 10 октября вступит в силу решение Совета ЕЭК, которое увеличит нормы беспошлинного ввоза товаров до 1 апреля 2023 года.

    «Излишне уплаченные с 1 по 10 октября 2022 года суммы таможенных платежей будут возвращены плательщикам в установленном порядке», — уточнили в пресс-службе.

    Напомним, в сентябре стало известно, что действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро продлено до 1 апреля 2023 года. Весной этого года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысил порог беспошлинного ввоза для товаров, перевозимых перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Порог был установлен временно — до 1 октября текущего года.

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