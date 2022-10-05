В ЗакСе Ленобласти предложили поднять на федеральном уровне вопрос заднего хода

Депутат Законодательного собрания Ленобласти от «Единой России» Никита Коваль предложил обязать автомобилистов в России устанавливать на свои машины звуковой сигнал заднего хода. Также, по его мнению, все машины нужно оборудовать парктрониками и камерами заднего вида.



По мнению Коваля, Заксобрание Ленобласти должно поднять перед правительством РФ вопрос о сигналах заднего хода. Соответствующее обращение депутата зарегистрировали в канцелярии областного ЗакСа, сообщает 5 октября 47News. Депутат уверен, что неправильное движение транспортного средства задним ходом является одним из важнейших вопросов на сегодняшний день.