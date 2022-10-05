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    В ЗакСе Ленобласти предложили поднять на федеральном уровне вопрос заднего хода

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    Депутат Законодательного собрания Ленобласти от «Единой России» Никита Коваль предложил обязать автомобилистов в России устанавливать на свои машины звуковой сигнал заднего хода. Также, по его мнению, все машины нужно оборудовать парктрониками и камерами заднего вида.

    По мнению Коваля, Заксобрание Ленобласти должно поднять перед правительством РФ вопрос о сигналах заднего хода. Соответствующее обращение депутата зарегистрировали в канцелярии областного ЗакСа, сообщает 5 октября 47News. Депутат уверен, что неправильное движение транспортного средства задним ходом является одним из важнейших вопросов на сегодняшний день.

    Для повышения безопасности движения Коваль предлагает обязать всех водителей перед тем, как сдавать назад, подавать звуковой сигнал. В качестве примера он приводит грузовики, которые при движении задним ходом издают соответствующий звук. Однако легковые машины в большинстве своем не оборудованы нужной для этого конструкцией, и ее еще придется установить. Стоимость такого устройства начинается от 2–3 тысяч рублей.

    Помимо этого, депутат предлагает рассмотреть вопрос об оснащении транспортных средств, выпускаемых и зарегистрированных в России, парктрониками или камерами заднего вида. Сейчас автовладельцы ставить их тоже не обязаны.

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