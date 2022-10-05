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    Скоро лидеры Евросоюза одобрят новый пакет санкций против РФ. Чего ждать?

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    Страны — члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. Планируется, что его одобрят на саммите 7 октября в Праге. Об этом 5 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.

    Как сообщает информационное агентство CTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС, санкции коснутся введения предельных цен на российскую нефть, запретов на экспорт стратегических технологий и импорт российской продукции.

    Также еще большее количество россиян окажется в санкционном списке Евросоюза.

    Ожидается, что в силу восьмой пакет санкций вступит в конце нынешней недели, когда его официально одобрят государства — члены ЕС в письменной форме.

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