Скоро лидеры Евросоюза одобрят новый пакет санкций против РФ. Чего ждать?

Страны — члены Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. Планируется, что его одобрят на саммите 7 октября в Праге. Об этом 5 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС.
Как сообщает информационное агентство CTK со ссылкой на чешское представительство в ЕС, санкции коснутся введения предельных цен на российскую нефть, запретов на экспорт стратегических технологий и импорт российской продукции.
Также еще большее количество россиян окажется в санкционном списке Евросоюза.
Ожидается, что в силу восьмой пакет санкций вступит в конце нынешней недели, когда его официально одобрят государства — члены ЕС в письменной форме.